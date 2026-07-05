Праздничный салют едва не обернулся авиапроисшествием: самолет получил удар при посадке в США

В Чикаго пассажирский самолет Delta Air Lines получил незначительные повреждения во время захода на посадку. По предварительным данным, в борт попал пиротехнический заряд, запущенный в честь Дня независимости США. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Самолет получил повреждения во время посадки в Чикаго

В США пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines получил незначительные повреждения при заходе на посадку в аэропорту Чикаго. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), причиной инцидента стал фейерверк, запущенный во время празднования Дня независимости.

Происшествие случилось вечером 4 июля около 20:30 по местному времени. Во время снижения экипаж сообщил диспетчерам, что пиротехнический заряд попал в самолет.

Посадка завершилась благополучно

Пилоты также сообщили, что во время полета почувствовали сильный взрыв, который, предположительно, произошел под воздушным судном. Несмотря на произошедшее, экипаж благополучно завершил посадку.

По информации полиции, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Осмотр самолета показал, что повреждения оказались незначительными и затронули только внешнюю обшивку воздушного судна.