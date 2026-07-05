Российские банки неожиданно повысили ставки по вкладам на фоне решений Центробанка
РИА Новости: крупные банки увеличили доходность краткосрочных депозитов
Крупные российские банки увеличили доходность по вкладам сроком на три месяца. При этом ставки по более длительным депозитам продолжают постепенно снижаться. По данным РИА Новости, трехмесячные депозиты стали более привлекательными для вкладчиков.
Краткосрочные вклады стали выгоднее
Крупнейшие российские банки повысили процентные ставки по вкладам сроком на три месяца. По данным на 3 июля, средняя доходность таких депозитов в 20 ведущих кредитных организациях достигла 13,5% годовых.
Для сравнения, 19 июня средняя ставка по трехмесячным вкладам составляла 13,44% годовых. Таким образом, краткосрочные депозитные продукты стали немного привлекательнее для клиентов.
Долгосрочные депозиты продолжают дешеветь
В то же время ставки по вкладам на более длительные сроки продолжают снижаться. Доходность шестимесячных депозитов уменьшилась на 0,08 процентного пункта, а годовых — на 0,07 процентного пункта.
Такая динамика отражает изменения на финансовом рынке после июньского заседания совета директоров Банка России.
Изменения связаны с политикой Центробанка
В июне Банк России вновь снизил ключевую ставку, уменьшив ее на 0,25 процентного пункта — до 14,25% годовых. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики может проходить с временными паузами.