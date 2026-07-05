Смогут ли нейросети однажды обрести настоящее сознание: мнение IT-эксперта Бедерова

Современные большие языковые модели не обладают сознанием, несмотря на их способность вести осмысленный диалог. Такое мнение высказал IT-эксперт Игорь Бедеров, пишет Газета.ру

По его словам, большие языковые модели представляют собой сложные математические системы, которые создают впечатление осмысленного поведения благодаря огромному количеству параметров. Тем не менее этого недостаточно, чтобы говорить о наличии самосознания.

Почему искусственный интеллект не обладает «Я»

Эксперт отметил, что для сознания необходимы непрерывность существования, самосознание и способность действовать исходя из собственных намерений. Современные языковые модели такими свойствами не обладают, поскольку каждый новый диалог обрабатывается отдельно и не формирует постоянного ощущения собственного «Я».

Он также подчеркнул, что разработчики намеренно ограничивают возможности моделей с помощью специальных механизмов, чтобы предотвратить потенциально опасное поведение.

Главной угрозой остаются не нейросети, а отношение людей к ним

По мнению Бедерова, наибольший риск связан не с тем, что искусственный интеллект однажды станет разумным, а с тем, что люди уже начинают воспринимать его как живого собеседника и эмоционально к нему привязываются.

Эксперт считает, что по мере развития технологий подобное отношение может усиливаться. Он не исключил, что к 2050 году часть общества будет воспринимать искусственный интеллект как нечто значительно более значимое, чем просто компьютерную программу.