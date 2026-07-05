Биохакер потративший миллионы на здоровье узнал о серьезном диагнозе

Американский предприниматель и биохакер Брайан Джонсон сообщил, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит. Заболевание удалось обнаружить только после комплексного обследования. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на информацию из социальных сетей Джонсона.

Заболевание выявили после длительных обследований

Американский предприниматель Брайан Джонсон, известный своими экспериментами по замедлению старения, сообщил, что врачи диагностировали у него аутоиммунный гастрит. При этом заболевание долгое время протекало практически без выраженных симптомов.

Поводом для углубленного обследования стали хронически низкие показатели железа, которые не удавалось восстановить с помощью пищевых добавок. Диагноз подтвердили лабораторные анализы и биопсия слизистой желудка.

Болезнь нарушает работу желудка

Аутоиммунный гастрит развивается из-за того, что иммунная система начинает атаковать клетки слизистой оболочки желудка. Это может привести к нарушению усвоения витамина B12 и железа, развитию анемии, а также повышению риска онкологических заболеваний.

Несмотря на ежедневный контроль состояния здоровья, строгую диету и значительные расходы на медицинское сопровождение, заболевание удалось обнаружить только после комплексной диагностики.

Полного лечения пока не существует

По словам Джонсона, современная медицина пока не располагает способом полностью вылечить аутоиммунный гастрит. Терапия направлена на восполнение дефицита витамина B12 и железа, а также регулярное наблюдение за состоянием слизистой желудка.

Предприниматель заявил, что намерен продолжить изучение заболевания и делиться результатами своих наблюдений.