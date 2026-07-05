Ученые выяснили, почему самые опасные землетрясения происходят в странных местах

Исследователи из Токийского университета выяснили, что мощные землетрясения могут происходить в местах, ранее считавшихся сейсмически безопасными, из-за особенностей распределения тектонических напряжений. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Пересмотр взглядов на «спокойные» зоны разломов

Ученые из Токийского университета пришли к выводу, что сильные землетрясения способны возникать в районах, которые ранее считались относительно стабильными с точки зрения классической геологии. Работа опубликована в Geophysical Research Letters.

Согласно традиционной модели разломов, при определенных углах погружения тектонических плит в подобных зонах не должно накапливаться достаточно энергии для мощных подземных толчков. Однако реальные наблюдения показывают обратное.

Анализ глобальной сейсмической активности

Исследователи изучили данные о землетрясениях за период с 1976 по 2024 год. Особое внимание они уделили параметру, который отражает соотношение слабых и сильных толчков.

Выяснилось, что в ряде зон с пологим погружением плит чаще фиксируются низкие значения этого показателя, что указывает на повышенную вероятность сильных землетрясений.

Причина — распределение напряжений в земной коре

Ученые объясняют расхождение с классической теорией тем, что ранее не учитывалась ориентация тектонических напряжений. При определенной конфигурации в таких зонах может накапливаться значительная энергия, способная вызвать мощные толчки.

По мнению авторов исследования, учет этого фактора позволит точнее оценивать сейсмические риски и улучшить системы прогнозирования землетрясений.