Ученые выяснили, почему самые опасные землетрясения происходят в странных местах
GRL: в Токио нашли причину мощных землетрясений в «безопасных» регионах
Исследователи из Токийского университета выяснили, что мощные землетрясения могут происходить в местах, ранее считавшихся сейсмически безопасными, из-за особенностей распределения тектонических напряжений. Результаты исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters (GRL).
Пересмотр взглядов на «спокойные» зоны разломов
Ученые из Токийского университета пришли к выводу, что сильные землетрясения способны возникать в районах, которые ранее считались относительно стабильными с точки зрения классической геологии. Работа опубликована в Geophysical Research Letters.
Согласно традиционной модели разломов, при определенных углах погружения тектонических плит в подобных зонах не должно накапливаться достаточно энергии для мощных подземных толчков. Однако реальные наблюдения показывают обратное.
Анализ глобальной сейсмической активности
Исследователи изучили данные о землетрясениях за период с 1976 по 2024 год. Особое внимание они уделили параметру, который отражает соотношение слабых и сильных толчков.
Выяснилось, что в ряде зон с пологим погружением плит чаще фиксируются низкие значения этого показателя, что указывает на повышенную вероятность сильных землетрясений.
Причина — распределение напряжений в земной коре
Ученые объясняют расхождение с классической теорией тем, что ранее не учитывалась ориентация тектонических напряжений. При определенной конфигурации в таких зонах может накапливаться значительная энергия, способная вызвать мощные толчки.
По мнению авторов исследования, учет этого фактора позволит точнее оценивать сейсмические риски и улучшить системы прогнозирования землетрясений.