Еврокомиссия предложит гибкий потолок цен на российскую нефть

Европейская комиссия планирует представить предложение о введении динамичного ограничения стоимости российской нефти для стран-членов ЕС, сообщило издание Reuters, ссылаясь на европейских дипломатических источников.

Данная инициатива рассматривается Еврокомиссией как часть нового пакета санкций против России. Предполагается, что минимальный уровень ценового предела, устанавливаемого Евросоюзом на российскую нефть, может превысить $45 за баррель.

Стоит отметить, что Эстония ранее заявляла о своей готовности наложить вето на 18-й пакет антироссийских санкций ЕС, если не будет установлен более низкий потолок цен на нефть, поставляемую из Российской Федерации.