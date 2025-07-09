Эстония пригрозила блокировкой санкций ЕС против России

Эстонское правительство может заблокировать утверждение 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюзом, если из него уберут пункт о снижении предельной цены на российскую нефть до $45 за баррель. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR.

В июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что ЕК официально предложила уменьшить «потолок цен» на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Однако, по информации Politico, ЕС решил временно отказаться от этой идеи, опасаясь, что ситуация на Ближнем Востоке спровоцирует рост цен. На саммите G7 было принято решение пока не заниматься этим вопросом.

По словам Цахкна, установление более низкого ценового порога на нефть является «ключевым элементом нового санкционного пакета».

ERR отмечает, что эстонские власти настаивают на принятии санкционного пакета, предложенного Еврокомиссией, «в его первоначальной версии». Цахкна утверждает, что есть признаки готовности стран G7 установить «еще более низкий предел цен» на российскую нефть.

Эстония выступает за одобрение санкционного пакета в том виде, в котором он был предложен Еврокомиссией, и против исключения из него пункта о новом ценовом потолке, что, по мнению ERR, является попыткой ослабить санкции, заявил министр.

Ранее сообщалось, что санкции против РФ увеличили торговлю рублями без посредников в Финляндии.