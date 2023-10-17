Европа оплатила больше половины российского экспорта в рублях в августе

Европа оплатила большую часть экспорта из России в российской валюте в августе. Это произошло 3 раз за всю историю, сообщило издание РИА Новости со ссылкой на информацию российского Центробанка.

Согласно данным ЦБ РФ, в прошлом месяце доля расчетов за экспорт России в рублях выросла на 4% и составила 53,1%. Данная цифра очень близка к историческому максимуму, достигнутому в июне (53,2%).

Сообщается, что расчеты в недружественных валютах производились в 34,1% случаев, а еще 12,8% происходили в дружественных. Доля расчетов за экспорт в Европу превысила отметку в 50% впервые в мае 2023 года.

Уточняется, что страны Карибского бассейна практически полностью стали расплачиваться в валюте РФ. 83,3% расчетов происходило в рублях, что на 5,5% выше, чем в прошлом месяце. На недружественные валюты пришлось 14,4% расчетов. На дружественные – менее 2%.

Азия и Африка расплачивались с Россией, в основном, в рублях и дружественной валюте. Соотношение расчетов в рублях в континентах составило 11,5% и 36% соответственно. В дружественных валютах происходило более 40% расчетов в Азии и почти 80% в Африке.

Американский континент продолжил производить оплату в недружественной валюте в более чем 70% случаев. На рубль пришлось около 20% расчетов.