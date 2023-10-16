Европа поставила рекорд по накоплениям запасов газа на зиму

Хранилища газа на территории европейских стран на данный момент заполнены на 97,89%. Это абсолютный максимум за всю историю наблюдения за данным показателем.

Это на 8,54 процентов выше, чем в среднем за предыдущие пять лет. Еврокомиссия планировала, что такие запасы удастся создать только в ноябре, но наполнение подземных газовых хранилищ пошло с опережением графика. 90% объемов были заполнены уже в середине августа. Европе удавалось закачивать в баки по 246 миллионов тонн ежедневно, а расходовалось всего по 10 миллионов тонн в сутки.

Эти цифры привела организация Gas Infrastructure Europe. В то же время синоптики предсказывают заметное похолодание в ряде европейских регионов уже на этой неделе, вплоть до отрицательных температур. Евросоюзу придется активно тратить припасенный газ.