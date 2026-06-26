Тарифы ЖКХ могут заморозить: в Госдуме предложили отменить осеннее повышение тарифов ЖКХ

Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий мораторий на рост тарифов ЖКХ и ограничение индексации уровнем инфляции. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В Государственную думу внесен пакет инициатив, направленных на изменение порядка повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг.

Основные положения инициативы

Законопроекты предусматривают несколько ключевых изменений:

введение моратория на рост тарифов ЖКХ с середины 2026 года

отмену запланированного осеннего повышения

ограничение индексации тарифов не чаще одного раза в год

привязку роста платежей к уровню инфляции

усиление парламентского контроля за изменением тарифов

Аргументы авторов

По словам инициаторов, текущая система индексации приводит к чрезмерному росту платежей для населения. Отдельные региональные коэффициенты, по их оценке, могут приводить к значительному увеличению итоговой суммы в квитанциях. Также отмечается, что повышение тарифов не всегда сопровождается улучшением качества услуг и снижением аварийности в отрасли.

Предлагаемые меры контроля

Инициаторы настаивают на проведении масштабного аудита в сфере ЖКХ и последующей реформе системы управления отраслью. Среди возможных шагов также упоминается усиление государственного участия.

Общая позиция

Авторы инициативы считают, что действующий механизм ценообразования требует пересмотра, а дальнейший рост тарифов должен быть ограничен до завершения проверки эффективности отрасли.