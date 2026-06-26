Тарифы ЖКХ могут заморозить: в Госдуме предложили отменить осеннее повышение тарифов ЖКХ
«Лента.ру»: депутаты внесли законопроекты об изменении тарифов ЖКХ
Депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий мораторий на рост тарифов ЖКХ и ограничение индексации уровнем инфляции. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».
В Государственную думу внесен пакет инициатив, направленных на изменение порядка повышения тарифов жилищно-коммунальных услуг.
Основные положения инициативы
Законопроекты предусматривают несколько ключевых изменений:
- введение моратория на рост тарифов ЖКХ с середины 2026 года
- отмену запланированного осеннего повышения
- ограничение индексации тарифов не чаще одного раза в год
- привязку роста платежей к уровню инфляции
- усиление парламентского контроля за изменением тарифов
Аргументы авторов
По словам инициаторов, текущая система индексации приводит к чрезмерному росту платежей для населения. Отдельные региональные коэффициенты, по их оценке, могут приводить к значительному увеличению итоговой суммы в квитанциях. Также отмечается, что повышение тарифов не всегда сопровождается улучшением качества услуг и снижением аварийности в отрасли.
Предлагаемые меры контроля
Инициаторы настаивают на проведении масштабного аудита в сфере ЖКХ и последующей реформе системы управления отраслью. Среди возможных шагов также упоминается усиление государственного участия.
Общая позиция
Авторы инициативы считают, что действующий механизм ценообразования требует пересмотра, а дальнейший рост тарифов должен быть ограничен до завершения проверки эффективности отрасли.