Этот Toyota можно купить дешевле Lada: названа цена нового Toyota Yaris Cross в России

На российском рынке появились поставки компактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Автомобиль предлагают привозить под заказ с ценой от 1,44 млн рублей, но с правым рулем. Об этом пишут «Автоновости дня».

В России начали предлагать к заказу компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, который ранее официально на российский рынок не поставлялся. Новые автомобили доступны через альтернативные каналы поставок, в основном из Приморья и Подмосковья.

Цена и условия поставки

Минимальная стоимость автомобиля начинается от 1,44 млн рублей. За эту сумму предлагается версия с правым рулем, которую доставляют под заказ.

Наиболее доступный вариант — комплектация Z Urbano 4WD, включающая полный привод и расширенное оснащение.

Особенности модели

Toyota Yaris Cross построен на платформе TNGA-B и отличается от базового Yaris увеличенным дорожным просветом и более практичным кузовом.

Среди оснащения заявлены:

отделка салона эко-кожей

мультимедийная система с сенсорным экраном

камера кругового обзора

климат-контроль

светодиодная оптика

обогрев руля, сидений и зеркал

18-дюймовые колесные диски

Позиционирование на рынке

Несмотря на компактные размеры, модель относится к сегменту городских кроссоверов с акцентом на экономичность и универсальность. Основным ограничением для покупателей остается правое расположение руля, характерное для японского рынка.