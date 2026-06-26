Этот Toyota можно купить дешевле Lada: названа цена нового Toyota Yaris Cross в России

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«Автоновости дня»: начались продажи Toyota Yaris Cross от 1,44 млн рублей
На российском рынке появились поставки компактного кроссовера Toyota Yaris Cross. Автомобиль предлагают привозить под заказ с ценой от 1,44 млн рублей, но с правым рулем. Об этом пишут«Автоновости дня».
В России начали предлагать к заказу компактный кроссовер Toyota Yaris Cross, который ранее официально на российский рынок не поставлялся. Новые автомобили доступны через альтернативные каналы поставок, в основном из Приморья и Подмосковья.
Цена и условия поставки
Минимальная стоимость автомобиля начинается от 1,44 млн рублей. За эту сумму предлагается версия с правым рулем, которую доставляют под заказ.
Наиболее доступный вариант — комплектация Z Urbano 4WD, включающая полный привод и расширенное оснащение.
Особенности модели
Toyota Yaris Cross построен на платформе TNGA-B и отличается от базового Yaris увеличенным дорожным просветом и более практичным кузовом.
Среди оснащения заявлены:
- отделка салона эко-кожей
- мультимедийная система с сенсорным экраном
- камера кругового обзора
- климат-контроль
- светодиодная оптика
- обогрев руля, сидений и зеркал
- 18-дюймовые колесные диски
Позиционирование на рынке
Несмотря на компактные размеры, модель относится к сегменту городских кроссоверов с акцентом на экономичность и универсальность. Основным ограничением для покупателей остается правое расположение руля, характерное для японского рынка.