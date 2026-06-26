Маленькие насекомые, которые могут изменить жизнь целой страны

Инвазивный вид насекомых может привести к росту смертности, миллионам обращений за медицинской и ветеринарной помощью и значительному экономическому ущербу. Об этом передает РИА «Новости».

Эксперты аналитического центра The Australia Institute заявили о серьезной угрозе, связанной с распространением огненных муравьев в Австралии. По их оценкам, ситуация может привести к масштабным последствиям для здоровья людей, животных и экономики страны.

Чем опасны насекомые

Огненные муравьи — инвазивный вид, завезенный из Южной Америки. Сейчас они уже закрепились в штате Квинсленд и постепенно распространяются на другие территории.

Укусы этих насекомых могут вызывать сильные аллергические реакции, включая анафилактический шок.

Возможные последствия

Согласно оценкам исследователей, при дальнейшем распространении вредителя ежегодно может фиксироваться:

более 30 смертей среди людей

около 624 тысяч обращений за медицинской помощью

свыше 2,3 миллиона визитов к ветеринарам

Также прогнозируется значительный ущерб для домашних животных и экосистемы.

Экономический риск

Ущерб от насекомых может превышать миллиард долларов в год. Несмотря на это, финансирование программ борьбы с ними, по данным экспертов, остается ниже рекомендуемого уровня.

Оценка ситуации

Исследователи предупреждают, что ареал обитания вида способен охватить значительную часть континента, что делает проблему системной и долгосрочной.