Маленькие насекомые, которые могут изменить жизнь целой страны
The Australia Institute: в Австралии предупредили об угрозе огненных муравьев
Инвазивный вид насекомых может привести к росту смертности, миллионам обращений за медицинской и ветеринарной помощью и значительному экономическому ущербу. Об этом передает РИА «Новости».
Эксперты аналитического центра The Australia Institute заявили о серьезной угрозе, связанной с распространением огненных муравьев в Австралии. По их оценкам, ситуация может привести к масштабным последствиям для здоровья людей, животных и экономики страны.
Чем опасны насекомые
Огненные муравьи — инвазивный вид, завезенный из Южной Америки. Сейчас они уже закрепились в штате Квинсленд и постепенно распространяются на другие территории.
Укусы этих насекомых могут вызывать сильные аллергические реакции, включая анафилактический шок.
Возможные последствия
Согласно оценкам исследователей, при дальнейшем распространении вредителя ежегодно может фиксироваться:
- более 30 смертей среди людей
- около 624 тысяч обращений за медицинской помощью
- свыше 2,3 миллиона визитов к ветеринарам
Также прогнозируется значительный ущерб для домашних животных и экосистемы.
Экономический риск
Ущерб от насекомых может превышать миллиард долларов в год. Несмотря на это, финансирование программ борьбы с ними, по данным экспертов, остается ниже рекомендуемого уровня.
Оценка ситуации
Исследователи предупреждают, что ареал обитания вида способен охватить значительную часть континента, что делает проблему системной и долгосрочной.