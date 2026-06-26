Подмосковная прыгунья в воду стала серебряным призером на первенстве Европы в Будапеште

Подмосковная спортсменка Виктория Казанцева (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) стала серебряным призером на первенстве Европы по прыжкам в воду среди юниоров, она выступила в дисциплине «вышка 10 метров» среди юниорок 16-18 лет. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте в этой дисциплине оказалась российская спортсменка, на третьем — представительница Украины.

В ведомстве напомнили, что до этого Казанцева стала лучшей в синхронных прыжках с 10-метровой в паре с московской спортсменкой. Кроме того, подмосковный спортсмен Илья Надеев (областной Центр олимпийских видов спорта, Электросталь) в составе российской команды занял первое место в смешанных командных соревнованиях.

Соревнования проходят с 22 по 28 июня в Будапеште (Венгрия), на турнире разыграют 16 комплектов наград.

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