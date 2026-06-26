Самая массовая атака БПЛА ВСУ на Тульскую область: 73 БПЛА сбили над регионом, последние новости

В регионе отражена массированная атака дронов, уничтоженных средствами ПВО. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом пишет Life.ru.

В Тульской области за ночь были уничтожены десятки беспилотников, атаку которых отразили силы противовоздушной обороны.

Что произошло

По словам губернатора региона Дмитрия Миляева, подразделения ПВО Минобороны РФ за ночь сбили 73 беспилотных летательных аппарата.

Массированная атака была полностью отражена, угрозы для жителей не возникло.

Последствия на земле

После падения обломков на отдельных участках работают экстренные службы. Специалисты занимаются обследованием территорий и устранением последствий инцидента.

Ситуация в регионе

Власти сообщают, что ситуация находится под контролем. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки и проверку возможных повреждений инфраструктуры.