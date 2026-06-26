Названы препараты стоимостью до десятков миллионов рублей: список обновлен

В список самых дорогих лекарств в РФ впервые попали три орфанных препарата, применяемых при редких заболеваниях печени и нарушениях обмена веществ. Об этом пишет Коммерсантъ .

В России обновили рейтинг самых дорогих лекарственных препаратов, в который вошли новые позиции. Речь идет об анализе закупок за первые пять месяцев 2026 года, подготовленном аналитической компанией «Курсор».

Новые препараты в рейтинге

В список впервые попали три орфанных препарата:

гивосиран (givosiran), применяемый при острой печеночной порфирии

одевиксибат, используемый при редких заболеваниях печени и нарушениях оттока желчи

осилодростат, назначаемый при болезни Иценко — Кушинга

Эти лекарства применяются для лечения тяжелых и редких заболеваний, требующих дорогостоящей терапии.

Лидеры рейтинга

Первое место занял препарат воретиген непарвовек («Лукстурна»), используемый при наследственных заболеваниях сетчатки. Его максимальная цена закупки составляет десятки миллионов рублей за упаковку.

На втором месте — тисагенлеклейцел («Кимрая»), применяемый в онкологии, на третьем — асфотаза альфа («Стрензик»), предназначенная для лечения редкого нарушения костной ткани.

Особенности рынка

По данным исследования, значительная часть препаратов в топ-50 относится к орфанным и не имеет отечественных аналогов. Многие из них используются в онкологии или терапии редких генетических заболеваний.

Также отмечается, что часть лекарств не зарегистрирована в России, но закупается в рамках отдельных программ или по специальным механизмам.