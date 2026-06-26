В одном из дворов Москвы ограничили парковочные места

В одном из дворов на севере столицы автомобилисты самовольно ограничили доступ к парковке, установив шлагбаумы на нескольких местах. Об этом пишет Газета.ру.

В Северном административном округе Москвы жители одного из дворов начали самостоятельно ограничивать доступ к парковочным местам, устанавливая на них шлагбаумы.

Что произошло

По данным Telegram-каналов, в районе Западное Дегунино водители оборудовали индивидуальные парковочные места механическими шлагбаумами. Всего конструкциями оказалось закрыто не менее шести парковочных мест.

Особенности установки

Сообщается, что на установленных шлагбаумах отсутствуют опознавательные знаки, номера телефонов или иные данные для связи с владельцами. Это делает невозможным быстрое выяснение, кому принадлежат огражденные места.

Контекст

Подобные случаи в городах нередко связаны с попытками жителей закрепить за собой парковочные зоны во дворах при дефиците свободных мест. При этом вопрос законности подобных установок зависит от согласования с управляющими организациями и городскими службами.

Общая ситуация

На фоне роста числа автомобилей в мегаполисах обсуждается расширение зон платной парковки и упорядочивание использования дворовых территорий, что должно снизить конфликтность вокруг парковочных мест.