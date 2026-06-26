В Раменском округе обновят Рыболовскую школу

В деревне Морозово Раменского округа завершается капитальный ремонт здания Рыболовской средней общеобразовательной школы, специалисты выполнили 85% от общего объема работ. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», их проводят более 40 строителей и две единицы техники. В здании ведутся электромонтажные работы, усиление проемов, устройство системы отопления и стяжки пола и не только.

Площадь школы составляет более 3,7 тыс. кв. м, для жителей деревни Морозово она станет современным образовательным центром. Там появятся классы, зоны для отдыха и занятий спортом, обновленные инженерные коммуникации. Открыть ее планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.