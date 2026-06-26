Картины, дуб и витражи Фридмана: квартиру в Нижнем Новгороде продают за 20 млн руб.

В Нижнем Новгороде на продажу выставили двухкомнатную квартиру с дизайнерским ремонтом за 20 миллионов рублей. Внутри помещений размещены картины известных художников, мебель из массива дуба и яркие витражи. Видеообзор объекта опубликовало агентство недвижимости, сообщил newsnn.ru.

Как указано в материалах издания, общая площадь составляет практически 80 кв. м, из которых кухне отведено четверть — 25 «квадратов». Спальни и гостиная разнесены по разные стороны дома, что обеспечивает полную изоляцию, а высота потолков приближается к трехметровой отметке. Впрочем, авторы обзора подчеркивают: настоящая ценность объекта заключается не в размерах.

«Главная ценность здесь совсем не в метраже. Ремонт в квартире создавался около трех лет, причем многие элементы буквально рождались в процессе работы», — рассказали в видео «Монолит Недвижимость».

По данным издания, в квартире представлены работы известных художников и дизайнеров Нижнего Новгорода. Потолки украшают яркие витражи Михаила Фридмана, а большая часть мебели выполнена из дуба.

Ранее сообщалось, что покупателем дома Валерии Чекалиной стал успешный юрист с 20-летним стажем.