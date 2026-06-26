Бокерия назвал верхнюю границу давления для здоровья

Кардиохирург Лео Бокерия напомнил, что верхнее давление не должно превышать 140 мм рт. ст., а нижнее — 80 мм рт. ст., при этом нормой остается показатель 120 на 80. Об этом пишет РИА Новости.

Главный внештатный специалист по сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России Лео Бокерия обозначил допустимые границы артериального давления и напомнил о важности контроля за этим показателем.

Нормальные значения

По словам специалиста, нормой для здорового человека считается давление около 120 на 80 мм рт. ст. Также допустимыми вариантами могут быть более низкие показатели, например 110 на 70 или 110 на 60. При этом верхнее (систолическое) давление не должно превышать 140 мм рт. ст., а нижнее (диастолическое) — 80 мм рт. ст.

Почему давление меняется

Артериальное давление может колебаться в течение короткого времени. На него влияют:

эмоциональное состояние

физическая активность

резкие движения

У здорового человека такие колебания обычно кратковременны, после чего показатели возвращаются к норме.

Почему важно контролировать давление

Специалист отметил, что артериальное давление относится к ключевым показателям здоровья наряду с пульсом и весом. Регулярный контроль позволяет своевременно выявлять отклонения и снижать риски сердечно-сосудистых заболеваний.