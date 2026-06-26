Экс-участник «Дома-2» Никита Шалюков оскорбил девушку из-за внешности

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» и Высшей лиги КВН Никита Шалюков оказался в центре скандала, пишет Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Все началось с того, что он оставил несколько грубых комментариев под видео молодой блогерши Анастасии.

Девушка рассказывала о поиске жилья в США. Шалюков заявил, что она говорит «в нос», и посоветовал ей использовать сосудосуживающий препарат «Називин». Дальше тон комментариев стал агрессивным. Он позволил себе оскорбления в адрес родителей девушки, давал советы по ее внешности и даже заявил, что не хотел бы иметь таких детей.

Пользователи соцсетей возмутились поведением Шалюкова. Однако сам он не считает свои слова поводом для извинений. Никита утверждает, что его первый комментарий был всего лишь шуткой. Конфликт, по его словам, обострился из-за того, что Анастасия перешла на личности в ответных репликах. Также он обвинил девушку в том, что она удалила свои сообщения, чтобы выставить его в негативном свете.

Шалюков известен зрителям не только по участию в «Доме-2». Он выступал в Высшей лиге КВН в составе команды «Молодость», занимался кикбоксингом. Сейчас он сосредоточен на актерской карьере. На его счету роли в проектах «Лед-2», «The Телки», «Радар», «Инспектор Гаврилов», «Жизнь по вызову» и других.

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