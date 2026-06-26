В Лобне на 75% выполнили капремонт школы

В Лобне на улице Мирной продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова, строительная готовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 100 строителей и три единицы техники. Они ведут внутренние отделочные работы: шпаклевание и окраску стен, облицовку поверхностей плиткой, а также работы по благоустройству территории.

Площадь здания составляет более 4,4 тыс. кв. м. В нем обновят учебные классы, спортивную зону, рекреационные помещения и инженерные коммуникации. Открыть школу планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.