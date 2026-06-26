«Комары улетают к соседям на полной скорости»: 14 красивых растений, которые превратят дачу в зону, свободную от гнуса
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Некоторые ароматные растения могут помогать отпугивать комаров, однако одного их присутствия в саду обычно недостаточно. Листья лучше слегка размять, чтобы высвободить эфирные масла, пишет автор статей на портале Southern Living Стив Бендер.
В список вошли:
- Базилик — особенно лимонные сорта с резким свежим запахом
- Котовник — выделяется мятно-цитрусовым ароматом
- Цитронелла — источник масла для свечей и спреев
- Чеснок — при повреждении зубчиков выделяет пахучий аллицин
- Лаванда — нравится людям, но может отпугивать насекомых
- Мелисса — пахнет лимоном и подходит для напитков
- Лемонграсс — содержит ароматические вещества, похожие на цитронеллу
- Бархатцы — дают яркие цветы и сильный запах
- Мята болотная — эффективна, но токсична при проглатывании
- Перечная мята — лучше выращивать в горшке, чтобы не разрасталась
- Розмарин — особенно ароматны сорта с высоким содержанием масел
- Душистая герань — цитрусовые виды часто продают как «растения от комаров»
- Фенхель — отпугивает комаров, но привлекает пчел и бабочек
- Эвкалипт — обладает сильным запахом, однако его листья токсичны
Главный способ уменьшить количество комаров — лишить их мест размножения: регулярно выливать стоячую воду, очищать поилки и следить за влажными участками. На веранде также помогает обычный вентилятор, поскольку комары плохо летают против сильного потока воздуха.