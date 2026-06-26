«Комары улетают к соседям на полной скорости»: 14 красивых растений, которые превратят дачу в зону, свободную от гнуса

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Некоторые ароматные растения могут помогать отпугивать комаров, однако одного их присутствия в саду обычно недостаточно. Листья лучше слегка размять, чтобы высвободить эфирные масла, пишет автор статей на портале Southern Living Стив Бендер.

В список вошли:

  • Базилик — особенно лимонные сорта с резким свежим запахом
  • Котовник — выделяется мятно-цитрусовым ароматом
  • Цитронелла — источник масла для свечей и спреев
  • Чеснок — при повреждении зубчиков выделяет пахучий аллицин
  • Лаванда — нравится людям, но может отпугивать насекомых
  • Мелисса — пахнет лимоном и подходит для напитков
  • Лемонграсс — содержит ароматические вещества, похожие на цитронеллу
  • Бархатцы — дают яркие цветы и сильный запах
  • Мята болотная — эффективна, но токсична при проглатывании
  • Перечная мята — лучше выращивать в горшке, чтобы не разрасталась
  • Розмарин — особенно ароматны сорта с высоким содержанием масел
  • Душистая герань — цитрусовые виды часто продают как «растения от комаров»
  • Фенхель — отпугивает комаров, но привлекает пчел и бабочек
  • Эвкалипт — обладает сильным запахом, однако его листья токсичны

Главный способ уменьшить количество комаров — лишить их мест размножения: регулярно выливать стоячую воду, очищать поилки и следить за влажными участками. На веранде также помогает обычный вентилятор, поскольку комары плохо летают против сильного потока воздуха.

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