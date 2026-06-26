Вертолет жестко приземлился на севере Красноярского края: на борту находилось 12 человек

СК: 12 человек выжили при незапланированной посадке Ми-8Т в Красноярском крае

Актуально

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В районе Северо-Енисейска зафиксирована жесткая посадка вертолета Ми-8Т, сообщил prmira.ru.

Первоначальные сведения об инциденте поступали от транспортного Следственного комитета, где сообщили об отсутствии погибших и уточняли данные о пострадавших. На борту, по предварительной оценке ведомства, находились 12 человек: три члена экипажа и девять пассажиров.

Позднее информацию подтвердили и дополнили в оперативных службах. В беседе с ТАСС представители ведомства сообщили, что все находившиеся на борту Ми-8Т живы. Количество людей на воздушном судне совпадает с первоначальными данными — девять пассажиров и три пилота.

«12 человек были на борту вертолета, [в том числе] три члена экипажа. Предварительно, все живы», — сообщили ТАСС в оперслужбах.

По сведениям из открытых источников, владельцем вертолета выступает авиакомпания «Геликс Аэро». Специалисты в настоящее время выясняют точные причины произошедшего и восстанавливают полную картину событий. Следственные органы проводят необходимые проверочные мероприятия.

Ранее Путин в Жуковском заявил, что санкции против российской авиации ударили по самим европейцам.

Актуально
Добавьте mosregtoday.ru в избранное