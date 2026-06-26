Вертолет жестко приземлился на севере Красноярского края: на борту находилось 12 человек
СК: 12 человек выжили при незапланированной посадке Ми-8Т в Красноярском крае
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
В районе Северо-Енисейска зафиксирована жесткая посадка вертолета Ми-8Т, сообщил prmira.ru.
Первоначальные сведения об инциденте поступали от транспортного Следственного комитета, где сообщили об отсутствии погибших и уточняли данные о пострадавших. На борту, по предварительной оценке ведомства, находились 12 человек: три члена экипажа и девять пассажиров.
Позднее информацию подтвердили и дополнили в оперативных службах. В беседе с ТАСС представители ведомства сообщили, что все находившиеся на борту Ми-8Т живы. Количество людей на воздушном судне совпадает с первоначальными данными — девять пассажиров и три пилота.
«12 человек были на борту вертолета, [в том числе] три члена экипажа. Предварительно, все живы», — сообщили ТАСС в оперслужбах.
По сведениям из открытых источников, владельцем вертолета выступает авиакомпания «Геликс Аэро». Специалисты в настоящее время выясняют точные причины произошедшего и восстанавливают полную картину событий. Следственные органы проводят необходимые проверочные мероприятия.
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