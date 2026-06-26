Разлад в сборной Уругвая: команда на грани вылета с ЧМ, а лидеры команды конфликтуют с тренером Бьелсой

В сборная Уругвая накануне решающего матча со сборной Испании сложилась непростая обстановка. Лидеры команды, включая главную звезду Федерико Вальверде из «Реала», конфликтуют с главным тренером сборной Марсело Бьелсой, сообщает El Espectador.

Футболисты недовольны чрезмерными нагрузками, из-за которых они получают повреждение на тренировках. Кроме того, им не нравится тактика, которую предлагает Бьелса. Игроки заявили, что с Испанией нужно играть низким блоком и искать свое счастье в контратаках. Тренер же сказал, что нужно играть в «зеркальный» футбол. После этого несколько футболистов покинули командное собрание.

Уругвай поставил себя в тяжелое положение. Команда сыграла вничью с Саудовской Аравией и Кабо-Верде. В случае поражения от Испании уругвайцы покинут турнир.

Ранее комментатор Константин Генич рассказал, какой соперник в 1/16 финала будет неудобен для сборной Португалии.