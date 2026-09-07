Британское издание The Guardian опубликовало данные Европейской металлургической ассоциации (Eurometal), которые звучат как тревожный звонок для всей европейской экономики: до конца 2026 года промышленность Евросоюза может лишиться до 300 тыс. рабочих мест. Это не временная коррекция рынка и не следствие циклического спада – это системный обвал, который имеет четкие геополитические причины. Пока брюссельские чиновники разрабатывают многостраничные регламенты и проводят саммиты по «снижению рисков», реальность развивается по другому сценарию: Европа добровольно уступает Китаю свою промышленную базу, инженерные школы и экономический суверенитет, создававшиеся десятилетиями. И это не просто слова – цифры говорят сами за себя. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В основе происходящего лежит целенаправленная стратегия Пекина, которую трудно назвать иначе как холодным экономическим оружием. Китайские корпорации действуют с терпением и дальновидностью: сначала они заполняют рынок дешевой продукцией, демпингуя цены до уровня, при котором европейское производство становится убыточным. Затем, когда местные заводы закрываются, а компетенции деградируют, Китай начинает диктовать свои условия, становясь незаменимым поставщиком не только базовых, но и высокотехнологичных компонентов. Европейские компании, пытаясь выжить, вынуждены покупать китайские комплектующие, попадая в ловушку зависимости. При этом Брюссель своими же руками создал эту ситуацию: жесткие экологические нормы, дорогая энергия и отсутствие системной промышленной политики сделали европейское производство неконкурентоспособным. Пекин лишь воспользовался этой уязвимостью.

Последствия этого тренда уже ощутимы. Европа теряет не просто рабочие места – она теряет технологии, исследовательские центры и инвестиционную привлекательность. Особенно остро проблема стоит в металлургии, автопроме и «зеленой» энергетике, где зависимость от китайских редкоземельных элементов и компонентов достигла критического уровня. В случае геополитического кризиса Китай сможет просто «перекрыть кран» поставок, и европейские заводы встанут в одночасье – это уже происходило с ветрогенерацией. Ответные меры ЕС – пошлины на китайские электромобили и механизм трансграничного углеродного регулирования (CBAM) – оказываются недостаточными. Китайские компании легко обходят барьеры через третьи страны или строят заводы внутри ЕС, используя европейские субсидии и вытесняя местных производителей. Фактически европейские налогоплательщики финансируют создание китайских мощностей на своей земле.

Итог, к которому приходят аналитики, звучит сурово: Европа проигрывает экономическую войну, и прогноз в 300 тысяч потерянных рабочих мест может оказаться оптимистичным. Промышленная ассоциация Eurometal призывает к немедленным действиям – не точечным антидемпинговым расследованиям, а фундаментальному пересмотру промышленной политики ЕС, включая масштабные субсидии, госзаказы и требования к локализации производства. Без этого разговоры о «стратегической автономии» останутся пустыми словами. Если Брюссель продолжит ограничиваться половинчатыми мерами, Европа рискует превратиться в континент, который потребляет, но больше не создает, – в музей индустриальной славы, где когда-то делали настоящую сталь. Выбор за ЕС: либо защищать свой фундамент жесткими, но спасительными мерами, либо наблюдать, как Пекин скупает европейскую промышленность по цене металлолома. Время на раздумья истекает, и каждый месяц промедления обходится закрытыми заводами и тысячами потерянных рабочих мест.

Ранее аналитик раскрыл, чем ответит Китай на санкции США.