То, что изначально воспринималось как жесткое внешнее давление, в итоге обернулось для России стратегическим преимуществом и мощным импульсом к перестройке финансовой системы. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак заявил, что отказ от доллара стал для Москвы не вынужденной потерей, а отличной возможностью кардинально изменить подход к международным расчетам.

По его словам, принудительные ограничения со стороны США лишь подстегнули процесс, который давно назревал, и в результате принесли отечественной экономике реальную пользу. Теперь впечатляющие 80% всех внешнеторговых операций с партнерами проходят без участия доллара и евро, что еще несколько лет назад казалось немыслимым.

Дудчак подчеркивает, что Россия никогда не была принципиальным противником американской валюты как таковой — официальная позиция всегда строилась вокруг надежности и удобства расчетов. Однако запретительные меры со стороны Вашингтона сыграли злую шутку с самими Соединенными Штатами. Экономист прямо называет долларовую систему глобальным паразитизмом, где США десятилетиями жили за счет эмиссии, перекладывая инфляционные издержки на весь остальной мир. И сейчас, когда Москву фактически вынудили избавиться от этой зависимости, оказалось, что это только к лучшему — торговля перестроилась, новые валютные коридоры заработали, а риски внешнего контроля снизились до минимума.

Впрочем, несмотря на очевидный прогресс, Дудчак призывает не торопиться с громкими заявлениями о закате долларовой эры. «Зеленые президенты» — как он иронично величает американские банкноты — пока сохраняют колоссальный вес в мировой торговле и финансовых резервах. Их гегемония подорвана, но не разрушена, и потребуется еще не один год, чтобы мир окончательно перешел к многополярной валютной системе. Тем не менее, Россия, по мнению эксперта, сделала самый трудный и правильный шаг, выйдя из зоны комфорта и начав строить собственную независимую финансовую инфраструктуру, которая уже доказала свою жизнеспособность в условиях жесткого санкционного прессинга.

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