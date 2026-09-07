Осенний рацион: врач назвала продукты для поддержки иммунитета

Гастроэнтеролог, диетолог и клинический нутрициолог Ольга Ермошина в интервью « Ленте.ру » назвала главные ошибки в питании в сезон простуд и объяснила, как доступными продуктами поддержать иммунитет осенью.

Специалист предупредила, что одна из самых распространенных ошибок — надеяться на курс биологически активных добавок без изменения рациона. По словам врача, витамины и минералы усваиваются и работают только в комплексе с полноценным питанием. Без коррекции меню любые добавки теряют эффективность, и их прием становится бесполезной тратой денег.

Для реальной поддержки иммунной системы Ермошина посоветовала на осенний период исключить или максимально сократить продукты, усиливающие воспаление и окислительный стресс: сахар, фастфуд и алкоголь. Это, по ее мнению, позволит организму направлять ресурсы на борьбу с инфекциями, а не на нейтрализацию вредных веществ.

Врач также отметила, что медицинского понятия «осенний рацион» не существует, однако акценты в питании расставить можно. Основой меню должны стать сезонные овощи и фрукты — они доступнее и полезнее дорогих суперфудов. Кроме того, для здоровья микробиома и иммунитета необходимы источники белка: нежирное мясо, рыба (белая и красная), яйца, бобовые и молочные продукты. Особое внимание диетолог уделила полезным жирам — их можно получать не только из лосося, но и из более бюджетной сельди или скумбрии, которые по составу не уступают красной рыбе. Такой подход, подчеркнула эксперт, позволяет укрепить здоровье без значительных финансовых затрат.

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