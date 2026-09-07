Удар по самочувствию: ученые назвали самый опасный день геомагнитной активности на неделе
После спокойных выходных геомагнитная обстановка на Земле начнет ухудшаться. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, во вторник, 8 сентября, вероятность возникновения магнитной бури класса G1 достигает 55%. Причиной роста Kp-индекса до 4–5 баллов стали выбросы плазмы и оживление активности на Солнце. Уже к середине среды геомагнитный фон начнет стабилизироваться.
Прогноз геомагнитной активности на неделю и месяц
Ключевые факты о состоянии магнитосферы и причинах солнечной активности:
- Понедельник, 7 сентября: Небольшие колебания магнитного поля с пиками в утренние и вечерние часы. Вероятность бури оценивается в 31%.
- Вторник, 8 сентября: Пик возмущений. Kp-индекс поднимется до 4–5 баллов. Вероятность магнитной бури уровня G1 (слабая буря) составляет 55%.
- Среда, 9 сентября: Постепенное улучшение обстановки. В первой половине дня возможны остаточные слабые всплески, но вероятность спокойного состояния вырастет до 59%.
- Причины возмущений: Рост геомагнитной активности вызван выбросами плазмы из активных зон, которые в настоящее время смещаются с обратной стороны Солнца.
- Долгосрочный прогноз: До конца месяца магнитосфера останется преимущественно спокойной; повторные всплески активности возможны лишь 24–26 сентября.