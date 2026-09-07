Тепло до +25 °С и без дождей: синоптик раскрыла, когда в столичном регионе наступит бабье лето

Москву и область на этой неделе ждет настоящий погодный подарок — бабье лето, которое задержится в столичном регионе как минимум до воскресенья. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей пообещала, что после промозглых понедельника и вторника столбики термометров резко поползут вверх, достигнув к четвергу отметки в +25 градусов. И что особенно приятно — сильных осадков не предвидится, лишь местами возможны туманы и кратковременные дожди, которые не испортят общего впечатления.

По словам синоптика, холодный отрезок, доставшийся горожанам в минувшие выходные, окончательно сдает позиции, уступая место теплому атмосферному фронту. Интересно, что классическое бабье лето обычно приходит во второй половине сентября, но в этом году природа решила ускориться. И здесь, как отмечает эксперт, грех жаловаться — ведь в иные годы этого уютного осеннего отрезка тепла не бывает вовсе. Главный же признак грядущего бабьего лета, по словам Поздняковой, — по-настоящему теплые ночи, которые как раз начнутся с середины недели.

Правда, до этого придется немного потерпеть. Понедельник встречает москвичей сильным ветром и максимумом в +14 градусов, что ниже климатической нормы. Самая холодная ночь ожидается со вторника на среду, когда температура в области может опуститься до +3 градусов. Однако уже днем 9 сентября воздух прогреется до +20, а главный сюрприз приготовлен на четверг: переменная облачность, без осадков, ночные +12…+14 и дневные +23…+25 — это уже чисто летние показатели, которые на 4–5 градусов выше нормы.

К пятнице влияние теплого антициклона сохранится, хотя возможен кратковременный дождь, который вряд ли кого-то расстроит. Ночные температуры будут колебаться от +10 до +15, а днем слегка похолодает до +20…+22. В субботу и воскресенье погода останется комфортной, но чуть более облачной: ночью +9…+14, днем +16…+21, что все равно выше климатической нормы на 2–3 градуса. Позднякова даже выразила сомнение, что в субботу выпадут осадки, и склоняется к тому, что оба выходных дня порадуют сухостью.

Забегая вперед, синоптик предупредила, что середина и вторая половина сентября уже не принесут ярких всплесков тепла, но и холодов пока не ожидается. Заморозков в ближайшие две недели точно не будет: ночами +7…+12, днем +15…+20. И, хотя солнце уже не будет таким щедрым, как на грядущей неделе, общий фон температуры сохранится выше нормы. Сентябрь, по прогнозам, уверенно держит курс на положительную аномалию.

Ранее синоптик Тишковец заявил, что июльское тепло накроет столицу и Подмосковье в сентябре.