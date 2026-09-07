Сбой счетчиков: юрист объяснила, как добиться перерасчета за воду

Этим летом москвичи, особенно жители новых жилых комплексов, столкнулись с неприятным сюрпризом: в платежках за квартплату начали приходить суммы в 20–35 тыс. рублей вместо привычных нескольких тысяч. Проблема, по данным Baza, связана с начислениями за воду по тройному тарифу из-за сбоев в учете — истекший срок поверки счетчиков, некорректный ввод приборов в эксплуатацию или ошибки в передаче данных. В результате жильцы получают счета исходя из общедомового потребления, а не по индивидуальным показаниям. Например, 51-летняя жительница СВАО Оксана рассказала, что ей пришла квитанция на 33 тыс. рублей. В управляющей компании ей отказали в перерасчете в этом месяце, посоветовав оплатить сумму как есть, написать заявление и ждать пересмотра не раньше октября — ситуация, знакомая многим.

Что говорит закон и как действовать в такой ситуации? Юрист Елена Рудакова пояснила «Вечерней Москве», что перерасчет платы за ЖКУ возможен по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, газу и электричеству (кроме газа на отопление). Если вам начислили плату не по показаниям квартирных счетчиков, а по общедомовым, вы имеете полное право не оплачивать квитанцию и подать заявление о перерасчете. Куда обращаться, зависит от того, какой документ вы получаете: через mos.ru, если платите по ЕПД; в управляющую компанию, если квитанция от УК; или в ресурсоснабжающую организацию при прямом договоре.

По закону перерасчет должны сделать в течение пяти рабочих дней, но общий срок не должен превышать 35 календарных дней. Если результат не устроит, можно оспорить начисления в суде. Главное — не ждать, а действовать сразу: подать заявление, приложить показания счетчиков и настаивать на своих правах. Как показывает практика, в большинстве случаев проблему удается решить, хотя иногда это требует времени и настойчивости.

Таким образом, москвичам, столкнувшимся с завышенными счетами за воду, не стоит паниковать и тем более платить по тройному тарифу. Закон на стороне жильцов, и перерасчет — это не благотворительность, а обязательная процедура. Главное — вовремя подать заявление, сохранять спокойствие и, если нужно, быть готовым отстаивать свои права вплоть до суда. А чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, стоит следить за сроками поверки счетчиков и своевременно передавать показания — это избавит от лишних трат и нервов.

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