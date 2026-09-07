Предложение в гримерке: Успенская рассказала о помолвке дочери после концерта

В жизни дочери королевы шансона наступил долгожданный романтический перелом. Любовь Успенская в беседе с Общественной Службой Новостей с радостью подтвердила: ее наследница Татьяна Плаксина наконец-то дождалась заветного предложения руки и сердца. Местом для столь ответственного события стал далеко не пафосный ресторан и не закатный пляж, а гримерная певицы — сразу после окончания концерта. И хотя знаменитая мама честно призналась, что обошлось без традиционных колец и охапок цветов, этот жест она оценила совершенно иначе.

По словам Успенской, в этом минимализме кроется гораздо более глубокая ценность. 22-летний избранник Татьяны, Артем Москвин, не стал имитировать голливудский лоск, но зато, как подчеркнула певица, теперь ей абсолютно ясно: парень действительно серьезен. Он готов работать, трудиться, учиться и постепенно, шаг за шагом, создавать ту самую роскошную жизнь, которой, по мнению звездной свекрови, достойна ее дочь. Артем, к слову, профессиональный арт-дилер и параллельно осваивает искусствоведение, что добавляет ему статуса в глазах творческой семьи.

Что касается главного торжества, здесь пока царит полная ясность в неопределенности. Успенская отметила, что дата свадьбы всецело зависит от самих молодоженов — Татьяны и Артема. Певица лишь наблюдает со стороны, давая влюбленным свободу самим решать, когда именно их отношения перейдут в официальный статус, и обещает, что детали будут обнародованы позже. Пока же все внимание приковано к скромному, но искреннему началу этой красивой истории.

Ранее сообщалось, что искусствовед Артем Москвин сделал Татьяне Плаксиной предложение под руководством Любови Успенской.