Волочкова назвала скрягами мужчин после развода

Анастасия Волочкова всегда славилась прямотой, и на этот раз она не изменила себе, выдав эмоциональный монолог о том, что обычно остается за кадром романтических историй. В беседе с Общественной Службой Новостей балерина затронула щекотливую тему расставаний, а именно — возврат подарков и брачные договоры.

И ее вердикт оказался беспощадным к мужчинам, которые пытаются пересчитать затраты после разрыва. По твердому убеждению артистки, мужчина, который после развода или расставания требует вернуть все презенты, не просто мелочен, а откровенно глуп. Она назвала таких представителей сильного пола обыкновенными скрягами, чья жадность перекрывает любое уважение к прошлым чувствам.

Не менее резко звезда высказалась и про юридическую сторону вопроса. Волочкова призналась, что не питает иллюзий относительно брачных контрактов: по ее словам, бумага не гарантирует справедливости и не спасает от того, что тебя «облапошат». Она с иронией отметила, что они с этими историями «проходили, знаем», и никакие подписанные пункты не способны компенсировать непорядочность партнера. Балерина убеждена, что истинная защита в отношениях строится не на букве закона, а на человеческом достоинстве, и ни один мужчина так и не смог у нее отобрать те дары, которые когда-то были преподнесены от чистого сердца.

Помимо критики, Волочкова поставила четкий личный ориентир: она принципиально не стала бы связывать свою жизнь со скупым человеком, потому что такая изначальная экономия на эмоциях и подарках, по ее мнению, обречена на провал. Артистка дает понять, что материальные ценности в момент расставания — это лакмусовая бумажка, которая мгновенно проявляет истинное лицо партнера. В конечном счете, ее главный посыл сводится к тому, что порядочность измеряется не стоимостью вещей и не пунктами контракта, а готовностью оставаться человеком даже тогда, когда любовь закончилась.

Ранее сообщалось, как Волочкова перевернула представление о Дне города в Люберцах.