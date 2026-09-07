Цены от 3,95 млн: сколько стоит новый кроссовер Toyota Wildlander в дилерских центрах

Основные подробности о комплектациях и стоимости Toyota Wildlander в регионах РФ:

Цены под заказ: В Москве кроссовер в комплектации Pro+ под заказ стоит от 3 950 000 рублей. В Омске аналогичная версия обойдется в 4 055 000 рублей, в Красноярске — 4 100 000 рублей, в Тюмени — 4 143 000 рублей, а в Казани и Екатеринбурге — от 4 150 000 рублей. В Хабаровске и Самаре ценник достигает 4 199 000 и 4 260 000 рублей соответственно.

Цены из наличия: Автомобили в наличии в Пензе и подмосковном Железнодорожном стоят от 4 150 000 рублей, в Новосибирске — от 4 180 000 рублей. В крупной группе городов (Москва, Санкт-Петербург, Челябинск, Нижний Новгород и др.) ценники на имеющиеся кроссоверы начинаются от 4 250 000 рублей.

Оснащение салона: Версия Pro+ включает кожаный салон, мульти-руль, медиасистему с большим сенсорным экраном, цифровую приборную панель, проекционный дисплей, климат-контроль и адаптивный круиз-контроль.