Удаленка из глубинки: священник предложил способы спасать деревни

Российские деревни, которые годами пустеют, могут получить шанс на второе дыхание, если объединить две простые вещи: качественный широкополосный интернет и массовый переход сотрудников крупных компаний на удаленную работу. С этой необычной инициативой в эфире радио Sputnik выступил священник Павел Островский.

Он обратил внимание на любопытную статистику: около 44% россиян в опросах называют удаленный формат идеальным для себя, однако на практике только каждый четвертый из них действительно работает вне офиса. Этот разрыв между желанием и реальностью, по мнению Островского, — упущенный ресурс, который можно направить на освоение новых территорий.

Ключевая идея священника заключается не просто в популяризации «удаленки», а в создании системы экономических стимулов. Он предлагает ввести специальные льготы для тех специалистов, которые решатся работать из глубинки, а не из мегаполисов. Логика цепочки проста: если молодые люди переедут в полупустую деревню, они начнут тратить деньги в местных магазинах, вольются в сельскую жизнь, а со временем — создадут семьи и обзаведутся детьми. Так небольшой налоговый или корпоративный бонус может запустить механизм естественного возрождения, превратив цифровых кочевников в постоянных жителей, которым не нужно ездить в офис, чтобы приносить пользу экономике. По сути, это превращает интернет из средства связи в главный инструмент территориального развития, позволяя крупному бизнесу нанимать таланты буквально из любого уголка страны, одновременно решая демографическую проблему на местах.

Ранее сообщалось, что в России растет тенденция переезда из города на сельские территории.