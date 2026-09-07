Экономика на паузе: эксперт рассказал, почему ставка ЦБ не спасет бизнес от инфляции

По его словам, вся проблема в том, что страна фактически поделена на два сектора: приоритетные отрасли, которые щедро питаются бюджетными деньгами и льготными кредитами госбанков под правительственные гарантии, и весь остальной бизнес, для которого небольшое снижение ставки станет лишь бледным сигналом без реальной подпитки.

Прокофьев подчеркивает, что инфляция хоть и замедляется, но остается неприлично высокой и уже выбивается из официальных прогнозов Банка России. Особенно болезненно это ощущается в повседневных расходах — так называемый инфляционный чек в магазинах продолжает бить по кошелькам. И в таком контексте понижение ставки выглядит как попытка потушить пожар спичкой. К тому же, это автоматически подтолкнет рубль к ослаблению, а перед выборами никому не нужен дополнительный курс доллара в новостях.

Эксперт считает, что в Центробанке сейчас царит серьезная растерянность. Окончательного вердикта по ставке еще нет, и регулятор буквально мечется между экономической логикой и политическим давлением. Проект основ денежно-кредитной политики уже рисует мрачную картину с возросшими инфляционными рисками, что по всем классическим канонам требует если не повышения, то как минимум заморозки ставки. Однако Прокофьев уверен: в этом решении слишком силен политический элемент. Он признается, что на месте ЦБ не стал бы снижать ставку, но прекрасно понимает, что регулятору приходится оглядываться на властные запросы, что и порождает их нынешние сомнения. В итоге рынок застыл в ожидании, а главная интрига заключается не в том, подействует ли снижение, а в том, решится ли регулятор на этот шаг вопреки цифрам и здравому смыслу.

Ранее аналитик Исаев спрогнозировал паузу в снижении ключевой ставки ЦБ на заседании 11 сентября.