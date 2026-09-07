Выбросы на Солнце вызовут магнитные бури 8 и 9 сентября

Серия выбросов плазмы с Солнца может вызвать магнитные бури на Земле 8 и 9 сентября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

По данным специалистов, два или три плазменных облака должны достичь планеты в ближайшие двое суток. Первые изменения скорости солнечного ветра могут начаться уже вечером 7 сентября, а геомагнитные возмущения способны сохраняться не менее трех дней.

Наиболее сильное воздействие прогнозируется в ночь на 9 сентября. Скорость солнечного ветра может вырасти примерно до 700 км/с, что почти вдвое выше текущих значений.

Прогноз пока оценивается как умеренный. Ожидается несколько продолжительных периодов геомагнитной активности с возможным усилением до магнитных бурь уровней G1 и G2. Вероятность более мощных возмущений специалисты считают невысокой.

Ранее сообщалось, что на Байкале нашли магнитную аномалию, которую ученые не могут объяснить.