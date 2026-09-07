Украина не в приоритете: философ рассказал о внешней политике Трампа

Американский лидер Дональд Трамп на деле показывает полное безразличие к украинскому вопросу, поскольку его геополитический фокус смещен совершенно в иную сторону. Такое мнение в эфире своей авторской программы на радио Sputnik высказал философ Александр Дугин.

По его словам, отношение Трампа к России в принципе не претерпело кардинальных изменений: он продолжает вести доставшуюся в наследство от предыдущей администрации войну, поддерживает Киев и воюет с Москвой, но делает это без малейшего энтузиазма, исключительно по инерции. Для него этот конфликт никогда не был приоритетным номером один.

Философ подчеркивает, что на протяжении всего последнего года Трамп последовательно и демонстративно отодвигал украинскую повестку на задний план. Его подлинные интересы лежат в иных плоскостях: Ближний Восток и Западное полушарие — вот где сосредоточена его стратегическая энергия. Саму же Украину Трамп, по сути, игнорирует, не желая вникать в детали и нюансы затянувшегося кризиса. Его посыл предельно циничен и прагматичен: закончить это как можно быстрее, без глубокого погружения в суть проблемы.

Примечателен и метод, которым Белый дом ведет переговоры по урегулированию. Трамп командирует на встречи с российской стороной не профессиональных дипломатов, а фактически своих ближайших родственников и доверенных лиц — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. Дугин считает, что такая кадровая рокировка имеет четкую цель: не столько достичь мира ради мира, сколько убедиться, что Москва по-прежнему заинтересована в завершении конфликта и готова к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству. Россия для Трампа остается не противником в идеологической битве, а скорее контрагентом по крупному бизнесу, с которым можно иметь дело, если не мешать друг другу в действительно важных регионах мира.

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