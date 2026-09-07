В России может завершиться практика предсеансового обслуживания в кинотеатрах

Практика предсеансового обслуживания в российских кинотеатрах может вскоре завершиться. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров РФ Алексей Воронков.

Предсеансовые показы использовались кинотеатрами для демонстрации зарубежных фильмов, не имеющих российского прокатного удостоверения. Схема предполагала, что зритель приобретает билет на картину, официально представленную в российском прокате, а перед ее началом бесплатно смотрит другой фильм.

Таким способом в кинотеатрах показывали в том числе новые голливудские картины, которые не могли быть представлены в России в рамках обычного проката.

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