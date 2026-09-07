Чудо спасения Москвы и покровители семьи: православный календарь на 8 сентября
Православная церковь 8 сентября 2026 года отмечает празднование Сретения Владимирской иконы Божией Матери, установленное в память о чудесном спасении Москвы от войск Тамерлана в 1395 году, а также чтит память святых мучеников Адриана и Наталии — покровителей семьи и брака. В народно-христианском календаре этот день известен под названием Наталья Овсяница. Священнослужители и этнографы напомнили о духовно-историческом смысле даты, правилах поведения и традициях предков.
Подробности праздника, традиции и народные поверья
Ключевые аспекты церковного празднования и народного календаря на 8 сентября:
- Исторический контекст: Праздник Сретения (встречи) Владимирской иконы связан с событиями 1395 года. После перенесения чудотворного образа из Владимира в Москву завоеватель Тамерлан увидел во сне Величавую Жену с ангельским воинством и без боя отступил от русских земель.
- Церковные традиции: В храмах проходят торжественные службы. Верующие молятся перед Владимирским образом о защите страны и здравии, а святым Адриану и Наталии — о мире в семье, укреплении супружеского союза и благополучии.
- Народные обряды: На Наталью Овсяницу крестьяне традиционно завершали уборку овса. Первый сжатый сноп ставили в красный угол, а хозяйки готовили угощения из овса нового урожая — овсяные блины, кисель и толокно.
- Что запрещено делать: В день покровителей брака категорически нельзя ссориться с родными, лениться, проявлять черствость и отказывать в помощи нуждающимся.
- Именины: День ангела 8 сентября отмечают Адриан, Наталия (Наталья), Георгий, Петр, Виктор, Дмитрий, Роман и Мария.