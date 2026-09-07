Чудо спасения Москвы и покровители семьи: православный календарь на 8 сентября

Православная церковь 8 сентября 2026 года отмечает празднование Сретения Владимирской иконы Божией Матери, установленное в память о чудесном спасении Москвы от войск Тамерлана в 1395 году, а также чтит память святых мучеников Адриана и Наталии — покровителей семьи и брака. В народно-христианском календаре этот день известен под названием Наталья Овсяница. Священнослужители и этнографы напомнили о духовно-историческом смысле даты, правилах поведения и традициях предков.