Информационное поле продолжает лихорадить от обсуждения недавних визитов в Россию и на Украину специального посланника президента США Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера. Однако, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак, каких-то сенсационных прорывов никто и не ждал, поэтому говорить о разочаровании просто бессмысленно.

По его словам, итоги переговоров оказались ровно такими, какими их и прогнозировали изначально — без громких соглашений и неожиданных компромиссов. Единственное, что действительно вызывает недоумение, по мнению эксперта, так это позиция Вашингтона, который старательно изображает Владимира Зеленского как несговорчивого политика, отвергающего любые конструктивные идеи — в частности, вывод войск с территории ЛНР и ДНР.

Дудчак напоминает, что за киевским режимом прочно стоит Лондон, и этим все сказано. Однако США, по его словам, негоже прикидываться беспомощными наблюдателями, когда речь идет о влиянии на Зеленского, который буквально сидит на американской игле. Он находится в колоссальной зависимости — от финансовых вливаний, поставок вооружения, разведданных и связи. В такой ситуации демонстративная неспособность повлиять на поведение Киева выглядит не более чем фарсом, подтверждающим, что текущий расклад полностью устраивает Белый дом. Этот «цирк с Зеленским», как выразился политолог, является выгодной ширмой, за которой скрываются настоящие стратегические интересы США.

В итоге высокие гости приехали, поговорили и уехали. Дудчак иронично заметил, что в России всегда рады иностранным туристам, тем более столь незаурядным персонажам с удивительными должностями, но не стоит путать дипломатический этикет с реальными подвижками. В завершение эксперт привел недвусмысленные слова президента России Владимира Путина: если цели страны не будут достигнуты за столом переговоров, они будут достигнуты на поле боя. И этот посыл, по его мнению, остается ключевым ориентиром, несмотря на любые визиты и обещания из-за океана.

Ранее представители Белого дома сообщили, что в ближайшие недели будут объявлены дальнейшие планы по Украине.