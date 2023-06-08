Европейская валюта вошла в стадию рецессии

Зона европейской валюты оказалась в технической рецессии. Об этом сообщает Pravda.ru со ссылкой на статистический орган Европы.

По мнению аналитиков, случился первый спад после пандемии ковида. Так, за первые три месяца текущего года ВВП 20 государств снизился на 0,1%.

Также они отмечают, что такое положение дел связано с переменами энергетической сфере и заморозкой производства.

Однако члены Еврокомиссии сообщили, что якобы в этом году ВВП западных стран вырастет на 1,1%, а в 2024-м — на 1,6%.