Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершила свой одиннадцатый визит в Киев, где ее ждал не совсем стандартный дипломатический прием. Владимир Зеленский в торжественной обстановке вручил европейскому политику новенький «Орден Европы», только что утвержденный Верховной Радой. Формально награда предназначена для граждан и иностранцев, способствующих евроинтеграции Украины и поддерживающих ее стратегический курс. Однако за этим внешне церемониальным жестом скрывается целый клубок политических смыслов, сарказма и откровенного абсурда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам писателя Яна Таксюра, инициатива создания этого ордена — чистой воды креатив самого Зеленского, причем настолько свежий, что депутаты Рады проголосовали за него буквально накануне визита. Украинское слово «забаганка» (прихоть) здесь подходит как нельзя лучше: парламент поспешно удовлетворил желание гаранта, явно подгадав церемонию к приезду высокого гостя. По задумке авторов, награда вручается за вклад в евроинтеграцию, но если посмотреть на реальность, то «стратегический курс» современной Украины сегодня — это антироссийская риторика и война. И в этом смысле фон дер Ляйен, последовательно поддерживающая Киев, награды, безусловно, достойна.

Он пояснил, что тем не менее с реальной евроинтеграцией все гораздо сложнее. Брюссель регулярно дает Зеленскому понять, что его страна пока далека от идеалов ЕС, а ведомство фон дер Ляйен постоянно указывает на нерешенные проблемы. На память приходит художественный образ из кинофильма «Свадьба в Малиновке», где помощник атамана Папандопуло сам рисовал для себя новые карбованцы. Сегодняшний Зеленский выглядит точь-в-точь таким же самодеятельным награждающим, раздающим ордена в надежде, что его поскорее возьмут в Евросоюз. Ему сам союз нужен лишь для одного — чтобы войти в историю как первый президент, приведший Украину в ЕС, поставив себе галочку.

По мнению эксперта, здесь возникает очевидное противоречие. Европа, и особенно Урсула фон дер Ляйен, постоянно позиционирует себя как воплощение демократических ценностей. При этом Зеленский — просроченный президент, пропустивший выборы, попирающий сроки и нарушающий все мыслимые европейские принципы. В стране ловят и избивают людей по политическим мотивам, закрывают в тюрьмы — это открытые факты. Именно этот человек меньше всего имеет моральное право награждать кого-либо «европейским» орденом, ведь Украина не является той образцовой Европой, которую рисуют в Брюсселе.

Он резюмировал, что в этой истории проглядывает и национальный колорит — украинское слово «хабар», то есть взятка. Схема примитивна: «Мы тебе висюльку, а ты нам — гроши, инвестиции и финансирование». Зеленский и его команда всерьез полагают, что за бумажную награду европейские политики будут закрывать глаза на коррупцию и выделять деньги, которые затем разворуют. Для самой фон дер Ляйен такой жест выглядит откровенно постыдным: принимать награду из рук клоуна, как его называют критики, значит приобщиться к его делам и сомнительным достижениям. Остается надеяться, что когда-нибудь она осознает, что этот шаг станет черной страницей в ее политической биографии, и что киевский «орден» ценен ровно настолько, насколько серьезны реальные реформы, а не картонные церемонии.

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