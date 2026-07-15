Психология проигрывает религии: психолог раскрыл, что ищет поколение Z в храме

Практикующий психолог и психотерапевт Евгений Фомин в беседе с Общественной Службой Новостей обозначил любопытный тренд: современные зумеры все чаще отворачиваются от услуг профессиональных психологов и обращаются за душевным равновесием в церковь. За этим парадоксальным на первый взгляд явлением стоит целый комплекс причин — от финансового прагматизма до глубинного экзистенциального запроса, который классическая терапия просто не в силах закрыть. Разбираемся, почему храм становится для молодежи альтернативой кушетке психоаналитика.

По его словам, первая и главная причина лежит в плоскости смыслов. Психология, как правило, работает с поведением и мышлением, помогая человеку адаптироваться к социуму — вернуться на работу, наладить отношения, перестать тревожиться по пустякам. Но зумеров мучают совсем иные вопросы: «Зачем я живу?», «В чем моя ценность?», «Как принять мировую несправедливость?». Психолог ответит на это техниками самопринятия, а священник — многовековой традицией и концепцией предназначения души. Молодежь, выросшая в мире размытых моральных ориентиров, ищет не гибкости, а жесткой системы координат, где четко прописано, что есть добро, а что — зло. Священник дает тот самый нравственный компас, который не зависит от трендов или личных взглядов терапевта.

Эксперт добавил, что не менее важен фактор разочарования в так называемой «индустрии счастья». Поколение Z — первое, кто с детства впитал терапевтический дискурс через соцсети. Психология для них перестала быть чем-то сакральным и превратилась в массовую культуру, полную инфоцыган, абьюзивных коучей и токсичного позитива. Кроме того, терапия часто замыкает человека на себе самом: «Мои границы», «Мой комфорт», «Мои травмы». Это лишь усиливает чувство одиночества. Религия, напротив, предлагает выход за пределы собственного «Эго» — через служение, общину и любовь к Богу.

По его мнению, на практике же выбор в пользу церкви часто продиктован банальной доступностью. Качественная терапия стоит дорого, хороших специалистов мало, а запись к ним расписана на месяцы вперед. У многих зумеров финансовые трудности, а тревога накрывает здесь и сейчас. В церковь можно прийти в любой момент, исповедаться бесплатно и без страховки. И это не говоря уже о конфиденциальности: поход к психологу оставляет цифровые следы — медицинская карта, чек в банке, история поиска. Исповедь выглядит более надежным аналоговым каналом, ведь тайна исповеди охраняется строже любых банковских данных.

Медик резюмировал, что психология работает исключительно через разговор, тогда как травма и тревога часто живут в теле. Церковь дает возможность физического действия: поставить свечу, поклониться, приложиться к иконе, выпить святой воды. Это задействует тело в процессе исцеления, становясь якорем для поколения, уставшего от «головного» существования. И наконец, терапия — это диалог тет-а-тет, а церковь вписана в жизнь общины. После беседы можно остаться на чаепитие, помочь при храме, получить бескорыстную поддержку. Для зумеров, страдающих от одиночества как никто другой, запрос на принадлежность к чему-то большему стоит особенно остро. В итоге выбор молодежи в пользу религии — это не просто мода, а попытка найти опору в мире, где традиционные психологические инструменты перестали работать.

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