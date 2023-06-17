Европейский Центробанк не рекомендовал передачу Киеву прибыль от российских активов

По информации Европейского центробанка, передача Киеву прибыли от замороженных российских активов может подорвать доверие к европейской валюте как мировой. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на газету The Financial Times.

Таким образом, Европейский Центробанк предупредил Еврокомиссию, что подобные действия могут быть плохим сигналом для мировых рынков.

Отмечается, что передача активов может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, нарастить цену финансирования для государств Европы и способствовать диверсификации торговли.

Напомним, что за границей на данный момент остается замороженной около половины российских валютных резервов, что эквивалентно 300 млрд долларов.