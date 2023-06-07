Евросоюз может ввести запрет на участие китайской Huawei в строительстве сетей 5G
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Власти ЕС рассматривают возможность введения обязательного запрета на участие компаний, которые могут угрожать безопасности, включая китайскую Huawei, в развертывании сетей 5G на территории стран союза, пишет Financial Times.
Пока Евросоюз ограничивается лишь рекомендациями не допускать высокорисковые компании к участию в проектах в сфере высоких технологий.
Однако, как отметил еврокомиссар Тьерри Бретон, лишь треть стран ЕС этим рекомендациям последовала. В частности, их проигнорировала Германия.
Газета указывает, что обязательный запрет из-за проблем с согласованием вряд ли введут ранее 2024 года.
В китайской компании заявили о политизированном подходе ЕС и дискриминации, которая нарушает действующие законы и нормативные акты самого Евросоюза и входящих в него стран.