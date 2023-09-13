Евросоюз начинает борьбу с дешевыми китайскими электромобилями

Евросоюз начинает расследование китайских субсидий на производство электромобилей, опасаясь за конкурентоспособность своей продукции, пишет Bloomberg.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о начале расследования, сказав, что рынок наводнен дешевыми китайскими электромобилями.

«Их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий. Это искажает наш рынок. И поскольку мы не приемлем такого искажения нашего рынка изнутри, мы не приемлем его и извне», – заявила фон дер Ляйен.

Расследование начинается, несмотря на опасения по поводу ответных мер со стороны Китая.

Отмечается, что Volkswagen во время пандемии уже безнадежно потерял свои позиции в Китае, проиграв конкуренцию местным производителям, а теперь китайцы теснят немецкого автогиганта и в Европе.