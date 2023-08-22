Евросоюз передал правительству Зеленского еще полтора миллиарда долларов

Эти деньги должны быть потрачены на функционирование государства должным образом, так заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Данный транш передается Киеву в рамках программы макрофинансовой помощи. Транш уже был перечислен на Украину. Глава ЕС пообещала, что деньги будут дополнительно перечисляться и в текущем году, и в более долгосрочной перспективе.

«Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по восстановлению и поддержанию работоспособности государства», - написала фон дер Ляйен в одной из социальных сетей.

По утвержденному плану, Евросоюз планирует перевести в качестве помощи Киеву на протяжении 2023 года порядка 18 миллиарда долларов. Помимо этого, ему будут передаваться материальные ресурсы, в том числе вооружения.