Евросоюз решил задобрить Венгрию ради помощи Украине

Еврокомиссия решила разморозить около 13 млрд евро для Венгрии, чтобы та согласилась на финансирование Украины, пишет The Financial Times.

В декабре прошлого года Евросоюз заморозил 22 млрд евро, которые Венгрия должна была получить из европейских фондов сплоченности, который выделяет средства для наименее развитых членов ЕС. Для их разморозки Будапешт должен был устранить недостатки в судебной системе и защите прав человека.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить общий бюджет Евросоюза. Большую часть этих денег (50 млрд евро на четыре года) планируется выделить на поддержку Украины. Эта идея наткнулась на противодействие премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который с начала спецоперации на Украине занял особую позицию.

В венгерском правительстве заявляли, что Украина не получит ни копейки, пока не будут разморожены средства, выделенные Венгрии.