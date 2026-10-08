В Дмитрове пройдет выставка-путешествие «По одной дороге»

В пятницу, 9 октября, в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» откроется выставка «По одной дороге», где собраны работы художников Дмитровского округа. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Экспозиция объединит пейзажи, которые были созданы на пленэре и написаны вдоль Савеловской железной дороги. Это Дмитров, Лобня, Долгопрудный, Яхрома, Талдом, Дубна, Кимры, Калязин. Гостям представят города и небольшие населенные пункты, достопримечательности, уголки севера Подмосковья и Тверской области. На выставке покажут 60 работ, из которых 20 –декоративно-прикладное искусство, роспись на фарфоре, она будет работать до 15 ноября. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.

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