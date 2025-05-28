Брюссель принял решение об отмене всех экономических санкций, которые ранее вводились против Сирии. Об этом сообщил ТАСС.

В Совете ЕС были приняты юридические документы, которые прекращают действие экономических санкций, ранее действовавших в отношении Сирии. Те рестрикции, которые касались обеспечения безопасности, то есть меры антитеррористического характера, продолжили свое действие.

«Также из черного списка исключены 24 компании, включая Центробанк Сирии и компании, работающие в сфере нефтедобычи и переработки хлопка», — указано в сообщении Совета ЕС.

Ранее стало известно о провале переговоров ЕС и США по вопросу обхода антироссийских санкций. Между Соединенными Штатами и Европой нет никакой координации в сфере борьбы с обходом антироссийских рестрикций. Они никак не взаимодействуют между собой по этому поводу. Становится неясно, как при таких условиях они могут вводить новые пакеты ограничений.